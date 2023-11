Il consigliere comunale Lino Luperti lascia il Movimento Regione Salento

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo una nota di Lino Luperti, consigliere comunale di Brindisi sulla decisione che lo ha portato a lasciare il Movimento Regione Salento

Sono trascorsi quasi due anni da quando decisi di aderire al Movimento Regione Salento. Mi convinse la determinazione con cui questo movimento combatteva le battaglie a difesa dei diritti dei cittadini e quindi decidemmo, insieme a tanti amici, di fare un percorso politico comune che ha determinato anche la mia candidatura a sindaco di Brindisi.

Allo stato attuale, però, le scelte che mi appresto a compiere in vista di importanti appuntamenti elettorali divergono da quelle del Movimento e quindi ho deciso di interrompere il percorso comune, nella convinzione che ci saranno tante altre occasioni per tornare a condividere scelte riguardanti i nostri territori. Pertanto, al presidente del Mrs Paolo Pagliaro ed a tutti i dirigenti rivolgo un ringraziamento per l’accoglienza ricevuta ed auguro buon lavoro.