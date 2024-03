Provincia: avviso pubblico per la designazione del consigliere di parità

BRINDISI - La dirigente Area 1, dottoressa Fernanda Prete, rende noto che è attivata la procedura per l’acquisizione di istanze per la designazione della/del consigliera/e di parità effettiva/o e supplente della Provincia di Brindisi – periodo 2024-2028.

La/il Consigliera/e di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, intraprendendo ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici.

Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. La domanda di candidatura, indirizzata al presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 03 aprile 2024.

L’avviso pubblico con i requisiti richiesti, la documentazione necessaria e i moduli utili alla presentazione della candidatura sono disponibili sul sito della Provincia di Brindisi (clicca qui).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la direzione dell’Area 1 dell’Ente – Settore affari generali, via A. De Leo, 3 (2^ piano dell’edificio) 72100 – Brindisi, mediante richiesta di chiarimenti urgenti da inviare al seguente indirizzo PEC: provincia@pec.provincia.brindisi.it.