Dalle scuole idee innovative per il paese, il Ccr approva progetti del Bilancio Partecipativo junior 2022

SAN PIETRO VERNOTICO - Giovedì 6 aprile, nella sala consiliare del comune di San Pietro Vernotico, si è svolto il consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze con unico punto all’ordine del giorno: votazione progetti Bilancio Partecipativo junior 2022 che ha coinvolto tutti i plessi scolastici di San Pietro Vernotico. Con deliberazione di Giunta comunale n. 207 del 02/12/2022, erano state disposte le quote da destinare, le aree tematiche, l’avvio della procedura e la definizione del cronoprogramma. Sono stati presentati 14 progetti da parte delle diverse scuole, solo uno non ha avuto il parere favorevole da parte dei tecnici. Durante il consiglio comunale c’è stata la lettura di ogni singolo progetto, un’attenta discussione e alla fine i ragazzi hanno votato i progetti.

Le aree tematiche su cui produrre i progetti erano: Spazi e aree verdi; Atività culturali e sportive; Attività sociali, educative e giovanili; Sviluppo economico e turismo. Dopo una prima fase d’informazione, c’è stata la raccolta delle proposte, la verifica dell’ammissibilità, lo studio di fattibilità da parte delle aree interessate e infine la votazione dei progetti da parte del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze.

“Come Amministrazione siamo orgogliosi di aver dato fiducia ai giovani, stanziando 20 mila euro a sostegno di progetti in cui i ragazzi sono veri protagonisti, offrendo l’opportunità di prendere parte attivamente alla vita della nostra cittadina e facendo comprendere l’importanza della partecipazione”. Commenta l'assessore alla Pubblica istruzione Antonella De Luca.

"Sono rimasta molto colpita da tutti i progetti messi a punto dalle scuole, in particolare dall’originalità e dalla varietà delle proposte presentate. I ragazzi chiedono una città con più luoghi di aggregazione e più occasioni per stare insieme, grazie a sport e musica, sostenibilità. Ci fa piacere constatare che le idee dei ragazzi siano in linea con l’attuazione delle azioni della nostra Amministrazione".

I progetti vincitori: 1° premio “Ben-essere, natura, comunità” – area tematica - Spazi e aree verdi - importo 3717,10 euro; 2° premio “Modello e creo” -area tematica-arredo urbano- importo 3500,00 euro; 3° premio “Una scuola ecosostenibile”- area tematica- Attività sociali/educative giovanili- importo.2642 euro.

Tre progetti da 1000 euro: “La cultura del libro”- area tematica- attività culturali; “Crescere e sognare” area tematica- Attività culturali; “Mi muovo in regola con altruismo” area tematica- Attività sociali, educative e giovanili. Da questo momento le aree interessate dovranno realizzare i progetti approvati.