Consiglio provinciale, approvati all'unanimità tutti i punti all'ordine del giorno

BRINDISI - Il Consiglio Provinciale di Brindisi, riunitosi questa mattina (martedì 28 febbraio) in seduta ordinaria di prima convocazione, si è aperto con un minuto di silenzio per la tragedia di Crotone. A seguire il presidente della Provincia Toni Matarrelli ha dato il via ai lavori che hanno visto l’approvazione all’unanimità di tutti i punti previsti all’ordine del giorno.

I punti approvati

Approvazione verbali sedute di Consiglio Provinciale del 28 e 30 novembre 2022 e del 27 dicembre 2022; Approvazione "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 e Programma Biennale degli Acquisiti di Forniture e Servizi 2023/2024 della Provincia di Brindisi"; Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2023 – 2025 – Aggiornamento; Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2023-2025 – Adozione; Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 – Adozione; “Proposta di modifiche ed integrazioni allo Statuto Provinciale da sottoporre all’esame dell’Assemblea dei sindaci per l’adozione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 55) della Legge n. 56/2014 e ss.mm.ii.

Appuntamento a domani mercoledì 1 marzo alle ore , presso l’aula consiliare dell’Ente, per l’Assemblea dei sindaci e a seguire, alle ore 11, per una nuova riunione del Consiglio provinciale, in seduta di 1^ convocazione.

I punti all'ordine del giorno mercoledì 1 marzo

Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno: Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2023-2025: Approvazione definitiva. Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 - Approvazione definitiva; Presa d’atto/approvazione del “Documento strategico per la valorizzazione territoriale del tratto finale della via Appia (Masterplan)” nonché del documento “Le Voci del territorio – Progetto Appia 2030”, a supporto della candidatura della via Appia nelle liste dei beni patrimoniali riconosciuti dall’Unesco. Complesso immobiliare Cittadella della Ricerca- contenzioso Provincia di Brindisi/Cetma – Accordo transattivo. Cessione tratto S.P. n. 26 “Ceglie Messapica-Francavilla Fontana” dalla km.ca 10+110 “aerea di svincolo con la S.S.7” alla km.ca 10+770" attuale caposaldo lato Francavilla Fontana.