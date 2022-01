Consorzio Ambito territoriale sociale Brindisi 4: convenzione con una cooperativa

MESAGNE - Nella giornata di ieri, 18 gennaio, presso la sede del consorzio Ambito territoriale sociale Brindisi 4, è stata firmata la convenzione tra il rappresentante legale del consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare dell'Ambito territoriale sociale Brindisi 4, Antonio Calabrese, e la rappresentante legale della società cooperativa "La vite società cooperativa sociale a.r.l." di Manduria, Cosima Daggiano, al fine di potenziare i servizi di accoglienza residenziale in favore di cittadini in condizione di fragilità socio-economica attraverso il convenzionamento di strutture autorizzate al funzionamento.

L'alloggio sociale per adulti in difficoltà è una risorsa volta a ospitare temporaneamente soggetti che attraversano momenti di difficoltà sociale ed economica, privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale. E' una realtà orientata al modello comunitario in cui si svolgono, prevalentemente, attività socioeducative finalizzate allo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale nonché all’inserimento e reinserimento lavorativo. Tali attività vengono svolte in stretta collaborazione con i servizi del territorio.

La mission del consorzio Ats Br4 sarà quella di potenziare le misure di contrasto al disagio sociale a favore delle fasce più deboli.