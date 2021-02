Brindisi: casi di Covid nella Polizia Locale, 21 agenti in isolamento

Due contagi accertati, altri tre colleghi in attesa dell'esito del tampone. Sono stati ridotti i servizi esterni

BRINDISI – Il Covid si insinua nel comando di Polizia Locale di Brindisi. Attualmente vi sono due casi accertati di positività. Altri tre agenti, dopo essere risultati positivi al tampone antigenico, sono in attesa del responso del test molecolare. Altri 16 colleghi sono in isolamento, avendo avuto contatti stretti con i contagiati. Sono 21, dunque, le defezioni causate dalla pandemia. Il comandante Antonio Orefice ha quindi dovuto comunicare alle altre forze dell’ordine la riduzione dei servizi esterni, fino a quando non verrà definita la situazione sanitaria.