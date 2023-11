Contenziosi con il Comune: "I cittadini non devono pagare oneri fissi e Irap"

SAN PIETRO VERNOTICO - In una nota inviata agli organi di informazione i consiglieri comunali di opposizione “Uniti per Rizzo Sindaco”, Pasquale Rizzo, Giuliana, e Gianluca Epifani con il consigliere Errico Marchese (Fratelli d’Italia) invitano i cittadini che avevano un contenzioso con il comune di San Pietro Vernotico e che sono stati condannati a pagare le spese e le competenze legali a chiedere il rimborso di oneri fissi (23,80 per cento) e Irap (8,50 per cento). E coloro i quali non hanno ancora corrisposto gli oneri di non farlo.

“Gli oneri riflessi sono, per Legge, a carico del dipendente comunale, e non di chi ha perso il giudizio – spiegano nella nota - l’irap è a carico del bilancio del Comune”. I consiglieri mettono a disposizione la determina con la quale il segretario comunale ha chiarito tale aspetto ed ha quantificato gli importi incassati in più dal legale del Comune.

“Una recente sentenza del Giudice di Pace di Roma che ha accolto il ricorso proposto da un cittadino per un caso simile, ma sono state emesse sentenze in tal senso della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, del Tribunale del lavoro, della Corte dei Conti: solo l’attuale amministrazione Argentieri intende ignorarle”.

“Durante l’Amministrazione Rizzo, ed a far data dall’anno 2020 in poi, al legale interno del Comune non è stato più consentito di autoliquidarsi le somme a titolo di Oneri riflessi ed Irap illegittimamente richieste a chi ha perso i giudizi, ma questi ha continuato a richiedere somme, a nome del comune a tale titolo, per cui l’Ente, una volta incassate ingiustamente le somme per le diffide inviate dal legale, le ha accantonate in bilancio: sono a disposizione di chi, per sottrarsi alla minaccia di azioni esecutive, ha pagato anche quanto non dovuto. Ma possono chiedere il rimborso di tali voci di spesa anche coloro i quali hanno pagato negli anni precedenti rispetto al 2020, nei limiti della prescrizione”.

“Facciamo l’esempio di un giudice che ha condannato chi ha perso la causa a pagare al Comune per competenze legali la somma di 1.000 euro (comprensivo di spese generali al 15 per cento): il Comune avrebbe dovuto richiedere solo questo importo (non è soggetto ad Iva ed a cassa previdenza), mentre il legale del Comune ha richiesto, anche se non dovuto, 238 europer oneri riflessi (erano a suo carico) e 85 euro per Irap (erano a carico del Comune) per un totale di 1.323 euro. Potete chiedere il rimborso di 323 euro”.

II consiglieri di opposizione invitano a sottoporre la questione ai propri legali di fiducia o al consulente, “affinchè valuti ciò che i giudici, il segretario generale, e gli scriventi ritengono essere un vostro diritto. Il Comune è stato già diffidato dal Consigliere Rizzo a rispettare la legge (deve riconoscere quanto dovuto ai cittadini e chiedere al legale di restituire quanto ha ingiustamente incassato), e, vista l’inerzia, è stata informata la Corte dei Conti. Se non pervengono le vostre richieste, tuttavia, siamo certi che nulla vi sarà rimborsato, e c’è il rischio che il vostro credito nel frattempo si prescriva”.