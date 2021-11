Torre Santa Susanna, rifacimento manto stradale: primo verdetto vittorioso per l'Ats Consulting

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’azienda atsconsultingsrl in merito a un contenzioso con l’amministrazione comunale di Torre Santa Susanna riguardante i lavori di rifacimento del manto stradale nel centro abitato di Torre Santa Susanna, aggiudicati con determina dirigenziale 305 del 28.06.2019.

Giunto il primo verdetto vittorioso per l’allora società Appaltatrice Ats Consulting Srl di Veglie, con il quale il Giudice Tribunale di Brindisi, Dott. Alfonso Pappalardo nell’ambito del procedimento per ATP RG. 974/2021 accerta l’errore progettuale, e la conseguente impossibilità di eseguire i lavori secondo le previsioni progettuali. Il legale dell’impresa ha già citato in giudizio l’Amministrazione Comunale per l’accertamento dell’illegittima rescissione contrattuale disposta dal Comune di Torre Santa Susanna, chiedendo un risarcimento di circa 200.000,00 euro per i danni materiali e morali subiti,