Contest fotografico per valorizzare città di Mesagne: si cercano "like"

MESAGNE - L’iiss Epifanio Ferdinando con l’attenzione e la sensibilità nella formazione e nell’integrazione culturale dei giovani mesagnesi, che da sempre contraddistingue l’istituto, e in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni culturali locali, ha voluto aderire anche questa volta al progetto "Insieme si può", coordinato dal “Centro Studi G. Antonucci” di Mesagne.

L’istituto scolastico, partner del progetto, ha organizzato un contest fotografico per i suoi studenti sul tema: “Valorizzare la città di Mesagne” attraverso scatti spontanei. L’iniziativa, coordinata dal prof. Elio De Francesco, referente di istituto del progetto, ha prodotto 25 foto che saranno, a giorni, oggetto di valutazione da parte di una commissione tecnica di esperti, la quale assegnerà tre premi per i primi tre autori. Grazie al contributo dell’associazione culturale Centro Studi Antonucci i premi consisteranno in una “SportCam Nilox Mini Wi-fi2-4K” (primo classificato) e due Wireless Speakers di marca Sony (per il secondo e il terzo classificato).

Inoltre, prima della valutazione finale della commissione è prevista una fase di valutazione popolare, dove chiunque può partecipare attraverso la compilazione di un format (in cui sono visibili i 25 scatti in gara) sull’indirizzo web: https://forms.gle/qzHMs9gKFyjFaDRA8 reso disponibile dal dipartimento di informatica della scuola.

Pertanto, si invita alla compilazione del questionario chiunque interessato. Il risultato concorrerà per 1/3 alla valutazione complessiva del concorso, effettuato della commissione. I vincitori saranno premiati dalle autorità presenti durante lo svolgimento dell’evento finale del progetto, organizzato dall’associazione capofila “Centro Studi Antonucci” che si svolgerà presso l’Auditorium del Castello, il 21 Dicembre prossimo con inizio alle ore 17.00, a cui la cittadinanza è invitata.