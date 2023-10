Leucemie, Admo cerca donatori di midollo osseo: appuntamento in piazza

BRINDISI - Admo Puglia torna, anche nel prossimo weekend, nelle scuole, nei poli universitari e nelle piazze della regione con la campagna Match It Now e con l’obiettivo di invitare i giovani tra i 18 e i 35 anni ad iscriversi al Registro Italiano donatori midollo osseo (Ibmdr), attraverso un prelievo di sangue o di saliva.

Tra sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023 saranno tre le città interessate dalla campagna di sensibilizzazione di Admo Puglia: Brindisi dalle ore 16 alle ore 21 di domenica 22 ottobre in piazza della Vittoria e dalle ore 15 di lunedì 23 ottobre presso il Polo Universitario Infermieristica. Corato dalle ore 9 di sabato 21 ottobre presso l’IISS “Oriani - Tandoi”, Ruvo di Puglia dalle ore 11 di sabato 21 ottobre presso il Liceo Scientifico e Linguistico “Orazio Tedone”.

Admo agisce, da oltre 30 anni, con lo scopo principale di informare la popolazione italiana sulla possibilità di donare il midollo osseo quale unica cura per i tanti pazienti che, affetti da leucemia o altra patologia del sangue, necessitano di trapianto per sconfiggere la malattia e tornare a vivere. Il trapianto può essere fatto solo grazie ad un donatore compatibile ma tale compatibilità all’interno della propria famiglia è una variabile molto rara e quindi è quasi sempre necessario rivolgersi al registro dei donatori: solo 1 su 100.000 può essere “il tipo giusto”.

Sono stati realizzati enormi progressi in campo medico che rendono la donazione un processo assolutamente sicuro e per niente invasivo. Si ricorda che il midollo osseo non è il midollo spinale. L’iscrizione al Registro è possibile dai 18 ai 35 anni di età, con un peso di almeno 50 kg e in buone condizioni di salute. La donazione effettiva di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche è caratterizzata da una procedura sicura e in grado di cambiare in meglio la propria vita, oltre a salvarne una.

È sufficiente un piccolo prelievo di sangue o di saliva per entrare nel registro e rendersi disponibili, in caso di compatibilità, a donare le cellule staminali ad un paziente affetto da leucemia o altra malattia del sangue. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.admopuglia.it e sui canali social di Admo Puglia.