Sanitaservice, continua la mobilitazione dei 63 lavoratori precari

BRINDISI - Continua la mobilitazione dei 63 lavoratori di Sanitaservice per rivendicare il diritto alla proroga dei contratti di lavoro. "La manifestazione/assemblea di protesta aperta a tutti i lavoratori della Sanitaservice Asl Br, non solo a chi gli è stato interrotto il rapporto di lavoro, si è trasferita ieri, temporaneamente, presso la sede amministrativa della Asl Br facendo registrare una numerosa partecipazione". Si legge in una nota congiunta di Fp Cgil Brindisi (Chiara Cleopazzo), Cisl Fp (Giuseppe Lacorte), Uil Fp, (Luca Facecchia), Fials (Elena Marrazzi)

"Si è trattato, quindi, di una grande mobilitazione di lotta in cui tanti lavoratori hanno inteso dare un autentico sostegno solidaristico ai loro colleghi a cui è stato interrotto il contratto di lavoro. All’iniziativa ha aderito anche il Dg Asl Br Flavio Roseto, il quale si è impegnato a trovare di concerto alla regione le giuste soluzioni alla vertenza in atto".

"E’ stata una giornata importante. Le lavoratrici e i lavoratori sono giustamente arrabbiati per la mancanza di rispetto e riconoscimento del loro impegno e della loro professionalità. Ma sono anche determinati e con una grande dignità. La situazione è paradossale. Questa vertenza rappresenta una brutta pagina per il movimento dei lavoratori nella storia del nostro territorio. Questi lavoratori hanno garantito la continuità di alcuni servizi essenziali strategici ed i Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) come ad esempio la campagna vaccinale in piena emergenza pandemica. Eppure i livelli istituzionali preposti sembrano non ricordarsene e, nonostante la vertenza in atto restano immobili di fronte al destino di questi lavoratori e queste lavoratrici".