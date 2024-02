Continuano le proteste degli agricoltori: nuova manifestazione nel Brindisino

TORCHIAROLO - Nella provincia di Brindisi continuano a svolgersi proteste da parte degli agricoltori. Tanti sono i temi di discussione a causare le agitazioni: la riforma della Pac (politica agricola comune), i costi di produzione, le calamità e le fitopatie nonché la concorrenza sleale e la burocrazia nel settore. Non possono mancare anche i riferimenti alla xylella, batterio che da tempo ha stravolto il panorama rurale dell'intera Puglia.

Per tutti questi motivi, il Comitato agricoltori salentini sta organizzando un nuovo sit in sulla scia delle manifestazioni dilaganti in tutta Europa e che nel corso della settimana passata sono giunte a Carovigno e Brindisi.

L'evento - secondo una locandina diffusa dagli organizzatori - si svolgerà domani, lunedì 5 febbraio dalle ore 7, sulla strada provinciale 84 fra Torchiarolo e San Pietro Vernotico, nei pressi della rotatoria della piattaforma Eurospin.

La Polizia Locale di Torchiarolo, per mezzo di una nota, ha specificato che l'evento avrà luogo anche durante il giorno seguente, martedì 6 febbraio, in un terreno privato adiacente al rondò sulla provinciale. "La manifestazione avrà l'unico scopo di unire e sensibilizzare le realtà agricole della zona - si legge -. Gli organizzatori fanno presente che si svolgerà tutto su terreno privato e dunque non sono previsti cortei o sconfinamenti su aree pubbliche".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui