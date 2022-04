Degrado e abbandono in Contrada Betlemme: "Residenti dimenticati da amministrazione"

BRINDISI - Strade dissestate, servizio di igiene urbana non pienamente fornito, pubblica illuminazione inesistente, condizioni di sicurezza non garantite, discariche diffuse. Sono queste alcune criticità segnalate dai cittadini di contrada Betlemme, in particolare via Santi Apostoli e via Idra di Cana, attraversol'associazione dei consumatori Adoc. "Residenti abbandonati dall'amministrazione comunale che sulla zona dimostra totale disinteresse. Mancanza di servizi, di controllo del territorio, un piano di recupero bloccato da anni in attesa del parere paesaggistico, l'assenza di misure atte a mitigare i disagi fanno da cornice ad una situazione non più sostenibile".

"Quanto sopra, nonostante i proprietari attendano da quasi 40 anni la definizione delle pratiche di condono edilizio pagando regolarmente Ici prima, Imu poi e Tari. Intanto delle zone perimetrate, sempre lungo la costa, non vi è traccia nei piani di finanziamento del Cis legato allo sviluppo turistico. Ci chiediamo come può esserci sviluppo turistico se non vi è recupero e messa in sicurezza? Già perché il recupero delle zone perimetrate rappresenta non solo un problema urbanistico ma anche e soprattutto ambientale considerato l'incremento demografico nei mesi estivi, che raggiunge le decine di migliaia di unità, in abitazioni senza adeguato servizio idrico fognario. Zone che se adeguatamente recuperate potrebbero rappresentare quell'idea di albergo diffuso già adottata in altre realtà per sopperire all'assenza di grandi strutture ricettive scongiurando ulteriore consumo di suolo ma forse pretendiamo troppo"