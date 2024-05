Contrasto a criminalità e inciviltà: incontro tra istituzioni e associazioni

SAN VITO DEI NORMANNI - L'associazione 72019, composta da aziende del territorio impegnate a fare rete e migliorare San Vito dei Normanni, in collaborazione con l’associazione Acias, organizza l'evento "E-State Sicuri", un incontro con le autorità e l'amministrazione comunale per discutere di prevenzione e sicurezza in vista della bella stagione 2024.

L'appuntamento è per lunedì 27 maggio 2024 alle ore 16 presso l'atelier IdeaSposa (via Caduti di Via Fani, 23). Interverranno il capitano del comando carabinieri Vito Sacchi, la comandante della Polizia Locale Alma Passante e la Sindaco Silvana Errico.

L'obiettivo dell'incontro è quello di creare un dialogo aperto e costruttivo tra cittadini, autorità e amministrazione comunale per definire strategie di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità e inciviltà che potrebbero verificarsi con l'arrivo della bella stagione.

"E-State Sicuri" è un'iniziativa che rientra nell'impegno dell'associazione 72019 di promuovere la sicurezza e il benessere della comunità di San Vito dei Normanni. La partecipazione è in un primo momento, riservata ai soci delle due associazioni. Si terrà in futuro un incontro simile aperto a tutti i cittadini.

Per informazioni: Associazione 72019: settantaduezerodiciannove@gmail.com; Comune di San Vito dei Normanni; www.comune.sanvitodeinorm.br.it; Acias: www.acias.it.

