Contrasto agli incendi boschivi: adesso si può partire, ma i roghi sono sempre tanti

BRINDISI - Il provvedimento, tanto agognato dai vigili del fuoco pugliesi, è arrivato. È stato sottoscritto oggi, giovedì 18 luglio 2024, il programma operativo per il contrasto agli incendi boschivi per la campagna Aib 2024 tra Regione Puglia e ministero degli Interni. Certo, con un po' di ritardo, visto che la "stagione calda" per i roghi è iniziata da tempo. Ogni giorno i vigili del fuoco del comando di Brindisi e dei distaccamenti di Francavilla Fontana e Ostuni devono fare i conti con decine di chiamate per roghi di sterpaglie o peggio. E, naturalmente, i loro interventi non si limitano a questo. Ci sono gli incidenti stradali, per esempio, notoriamente in aumento durante la stagione estiva. E tanti piccoli e grandi interventi. Da tempo si lamentano organici risicati, con una squadra che deve fare di tutto e di più. E così, alcuni eventi devono aspettare.

Tanto per dare l'idea, intorno alle 13 di oggi, la situazione era questa: una squadra a disposizione per il comando di Brindisi e per i distaccamenti di Francavilla Fontana e Ostuni. I vigili del fuoco sono riusciti a "portare a termine" undici interventi, 14 attendono in coda. Non hanno il dono dell'ubiquità, ma loro corrono da una parte all'altra della provincia brindisina (come raccontato da BrindisiReport in questo articolo) e sono costretti a "selezionare" gli interventi per priorità. Si parte sempre dalla situazione di maggiore pericolo. E gli uomini - repetita iuvant - non bastano. Oggi la squadra francavillese è impegnata dalla mattinata a San Pancrazio Salentino, per l'incendio di parte della pineta del santuario di Sant'Antonio. Una parte di territorio deve essere "coperta" da altre squadre, dunque.

Il presidente del comitato regionale Protezione Civile, Maurizio Bruno, ha ricordato il sacrificio di Nicola Lasalata e di Giuseppe Martino. I due vigili del fuoco sono morti ieri, a Nova Siri (Matera), mentre stavano salvando una famiglia dalle fiamme. Tornando al programma operativo, esso è valido per il 2024. Un particolare importante: la direzione regionale dei vigili del fuoco "si impegna ad assicurare, in aggiunta alle squadre ordinariamente in servizio presso le strutture Vvf, le 'squadre Vvf Aib (anti incendi boschivi, ndr)', di cui alla presente convenzione, definite nel numero di sei squadre composte ciascuna da cinque unità Vvf operative, con automezzi idonei allo spegnimento, una per ogni territorio di competenza provinciale dei comandi Vvf, che saranno attivate, con orario 08:00 - 20:00, dal momento di completamento delle operazioni di sottoscrizione ed approvazione del presente atto e sino al 30 settembre 2024", si legge nella relativa deliberazione della Giunta regionale.

Si parla inoltre di altre squadre "aggiuntive", ciascuna dotata di cinque unità operative, "per periodi da concordarsi con orario 08:00-20:00. L'attivazione e la dislocazione delle ulteriori squadre Vvf Aib 'aggiuntive' sarà concordata tra la Direzione regionale Vvf Puglia e la Sezione protezione civile della Regione Puglia, sulla base dell'andamento climatico e sulla scorta dell'esigenza di supporto alle forze operative Aib in campo, al fine di assicurare la pubblica e privata incolumità. L'attivazione delle suddette squadre 'aggiuntive' sarà subordinata alla disponibilità delle risorse economiche necessarie e avverrà mediante stipula di un atto integrativo". È previsto anche il potenziamento Soup (sala operativa unificata permanente) e sale operative decentrate. Infine, da segnalare gli onori: si parla di due milioni e 100 mila euro per questa stagione, a ristoro del servizio svolto dal personale Vvf di ruolo in turno libero, richiamato in servizio straordinario.