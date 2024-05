Contributi affitti relativi: 300mila euro per i cittadini di Francavilla

FRANCAVILLA FONTANA - L’Amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha approvato l’Avviso pubblico per la concessione dei contributi agli affitti relativi all’anno 2022. La misura, quest’anno interamente finanziata con fondi comunali, mette a disposizione della cittadinanza 300mila euro.

La premessa che ha portato all’approvazione del bando, che ricalca nei requisiti gli avvisi pubblici degli scorsi anni, è legata alla decisione del Governo centrale di non finanziare questa forma di aiuto economico disciplinata dalla Legge 438 del 1998 creando potenzialmente enormi disagi alla cittadinanza più fragile.

La problematica è stata oggetto di una mozione discussa e approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nel luglio 2023. Con la mozione il Consiglio ha chiesto all’Amministrazione di finanziare con fondi propri la misura, garantendo un supporto economico fondamentale per tante famiglie. Dopo aver trovato le risorse necessarie ed incontrato i sindacati del settore, nelle scorse settimane è giunto a conclusione l’iter per l’approvazione del bando che è ora a disposizione della cittadinanza.

Il provvedimento si rivolge ai francavillesi residenti in possesso di un regolare contratto di affitto e con un reddito annuo complessivo inferiore a 15.250 euro. Tale importo viene calcolato sulla base del reddito complessivo nell’anno 2022 diminuito di 516,46 euro per ogni figlio a carico. I contributi saranno erogati in base alla fascia di reddito dei richiedenti.

L’avviso pubblico e la relativa modulistica sono disponibili sul sito internet istituzionale. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato nelle ore 12.00 di venerdì 28 giugno.

