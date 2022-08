Canoni di locazione: contributi per 260 famiglie in difficoltà a Francavilla

FRANCAVILLA FONTANA - Nei prossimi giorni saranno in pagamento i contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all’anno 2020 a favore di 260 nuclei familiari francavillesi con difficoltà economiche. Il 2022 segna un incremento importante di questo fondo di sostegno al reddito che tocca quota 391 mila euro, a fronte dei circa 240 mila euro dello scorso anno. Ciò è stato possibile grazie alla compartecipazione comunale di più di 52 mila euro che ha sbloccato una ulteriore premialità riconosciuta dalla Regione Puglia.

La crescita delle risorse a disposizione ha consentito un sostanzioso ritocco verso l’alto dei contributi per le famiglie che riceveranno sostegni compresi tra i 2400 euro e i 1500 euro in base alle fasce di reddito. Le somme riconosciute saranno accreditate direttamente sui conti corrente delle persone beneficiarie o, in caso di mancata indicazione di un conto, potranno essere ritirate presso l’Istituto di Credito della Tesoreria Comunale, ossia la Banca Popolare Pugliese in via Carlo Pisacane, 13.

Per il ritiro del contributo allo sportello le persone aventi diritto dovranno attendere una comunicazione da parte degli Uffici Comunali. L’elenco dei beneficiari è stato definito sulla base di un Avviso Pubblico dello scorso gennaio cui potevano partecipare tutti i nuclei familiari in possesso di un regolare contratto di affitto e con un reddito annuo complessivo inferiore a 15.250 euro.

La misura è finanziata con circa 263 mila euro dalla Regione Puglia tramite il fondo nazionale per il sostegno all’accesso dalle abitazioni in locazione e della morosità incolpevole. A questa somma si aggiunge una compartecipazione comunale di più di 52 mila euro che ha sbloccato una premialità di circa 75 mila euro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0831 820404.