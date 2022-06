Contributi ai figli riconosciuti dalle sole madri e ai nuclei colpiti da vedovanza

FRANCAVILLA FONTANA - L’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana ha approvato il nuovo avviso pubblico per l’erogazione di sostegni economici a favore dei figli riconosciuti dalle sole madri e dei nuclei monogenitoriali colpiti da vedovanza. Il contributo potrà essere richiesto in presenza di un Isee non superiore a 7.500 euro.

“Questa misura – dichiara l’assessora ai Servizi Sociali Maria Passaro – intende garantire un sostegno economico ai nuclei monogenitoriali più in sofferenza. La pandemia ha accentuato le difficoltà patite da una parte della cittadinanza, penalizzando in maniera particolare bambini e adolescenti. Per questo stiamo adottando una serie di provvedimenti che puntano a contrastare la povertà educativa e che incidono sull’inclusività della nostra comunità.”

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il prossimo 14 luglio.