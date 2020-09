Feste patronali: contributo della Regione per le misure anti Covid

La giunta regionale ha approvato nella seduta odierna una delibera con cui mette a disposizione dei Comuni pugliesi che intendano organizzare le proprie feste patronali, un contributo per finanziare i maggior costi derivanti dalle misure di sicurezza rese necessarie dall'emergenza Covid19.

“Le feste patronali - dichiara Michele Emiliano - hanno un altissimo valore simbolico e rappresentano un elemento identitario per le popolazioni pugliesi. Con questa delibera abbiamo inteso sostenere i Comuni, contribuendo ai costi che si rendono necessari per assicurare lo svolgimento delle manifestazioni nella maniera più sicura possibile e comunque nel rispetto delle regole stabilite a livello nazionale e regionale per la prevenzione del Covid".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Già con la mia ordinanza di Luglio avevo dato indicazioni chiare per la ripresa dello svolgimento di sagre, feste e fiere locali. Con la delibera di oggi, anche grazie al lavoro di raccordo con le associazioni delle varie categorie interessate dalle feste patronali, svolto dal consigliere regionale Mario Pendinelli, mettiamo a disposizione dei Comuni interessati le somme per programmare la ripresa delle attività in sicurezza".