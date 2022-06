Contro la dispersione scolastica, pioggia di euro sulle scuole del Brindisino

BRINDISI - In arrivo centinaia di migliaia di euro agli istituti scolastici del Brindisino. Sono fondi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Servono a combattere la dispersione scolastica, una piaga che attanaglia in particolar modo le regioni del Mezzogiorno. Alla Puglia sono stati stanziati, complessivamente, oltre 43 milioni di euro. Per prevenire e combattere la dispersione scolastica in tutta Italia sono stati stanziati 500 milioni di euro, di cui poco più della metà per le regioni del Sud. Ecco di seguito gli istituti scolastici, di primo e secondo grado, del Brindisino che riceveranno i fondi.

Brindisi

Istituo professionale Morvillo-Falcone 345.375,70 euro;

Iiss Ferraris - De Marco - Valzani 313.627,44;

It Carnaro - Marconi - Flacco - Belluzzi 251.227,86;

Iiss "E. Majorana" 210.746,90;

Ipeoa "S. Pertini" 209.618,63;

Liceo "E. Palumbo" 203.037,26;

Istituto tecnico tecnologico "Giorgi" 199.037,04;

Liceo Marzolla - Leo - Simone - Durano 154.586,39;

Ic Cappuccini 125.923.72;

Ic Paradiso - Tuturano 81.561,51.

Ceglie Messapica

Iiss C. Agostinelli 280.931,86 euro.

Cisternino

Liceo polivalente Don Quirico Punzi 155.109,99 euro;

Fasano

Iiss G. Salvemini 236.930,84 euro;

Iiss L. Da Vinci 131.110,27.

Francavilla Fontana

Istituto tecnico tecnologico E. Fermi 252.802 euro;

Istituto tecnico economico G. Calò 214.109,60;

Liceo statale F. Ribezzo 148.502,60;

Iiss V. Lilla 142.196,68.

Mesagne

Iiss E. Ferdinando 186.761,63 euro.

Oria

Primo Ic Oria 127.757,32 euro.

Ostuni

Istituto tecnico Pantanelli - Monnet 270.115,91 euro.

San Michele Salentino

Ic Giovanni XXIII 89.062,19 euro.

Torchiarolo

Ic Valesium 84.755,57 euro.

Villa Castelli

Ic D. Alighieri 129.395,99 euro.