Abusi edilizi: stretta della Polizia Locale di Mesagne, con l'uso di droni

MESAGNE - "Droni e maggiore dinamicità in presenza sul territorio ed in città, di agenti di polizia locale". È la sintesi di una maggiore azione tecnico operativa imposta dal Comando la Polizia Locale di Mesagne in virtù dell’aumento di segnalazioni, sia sotto firma di denunce che di esposti, che giungono al Comune o al Comando.

“Cantieri edili, sversamenti di rifiuti e transito di veicoli speciali su strade secondarie in cui vige il divieto di transito, lesione dei rapporti di vicinato – si legge in una nota a firma del comandante della Polizia Locale di Mesagne, Teodoro Nigro - sono le ipotesi a cui si sta lavorando con intensità. Utilissimo il drone in dotazione alla Polizia locale”. “Funzionale la velocità di spostamento della pattuglia di motociclisti. Utile, poi, il nuovo fuoristrada da poco in dotazione con telecamera Gps, in quanto la maggior parte dei cantieri o delle opere edilizie trovasi in zona rurale spesso ai confini territoriali con comuni confinanti”

“In questi giorni - prosegue Teodoro Nigro - si sta procedendo, anche in collaborazione con i carabinieri della locale stazione, ad alcune ispezioni da cui sono già derivate tre denunce all’autorità giudiziaria per edifici difformi, totalmente e parzialmente, dai titoli concessori posseduti. Rimane diffusa l’abitudine di costruire, in profondità, piscine prive delle autorizzazioni comunali ovvero rotture di sedi stradali, con scavi, per attraversamento di tubi atti all’irrigazione di fondi private. Tutte azioni e condotte di soggetti privati illegittime e contro legge ovvero in palese lesione delle più elementari norme di convivenza. I controlli – conclude Nigro - proseguono complice le discrete condizioni meteo che, parrebbe, favoriscono i lavori edili. Droni e maggiore, dinamicità in presenza sul territorio ed in città di agenti di polizia locale".