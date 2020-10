Controlli anti-assembramento: multati 25 giovani senza mascherina

BRINDISI - Controlli anti assembramenti da parte degli agenti della Questura di Brindisi tra la movida brindisina: 25 giovani multati perché trovati senza mascherina. I controlli, che saranno intensificati nei prossimi fine settimana, hanno riguardato anche quattro esercizi pubblici.

La Questura di Brindisi raccomanda a tutti di rispettare la vigente normativa al fine di evitare sanzioni e l’aggravamento della situazione epidemiologica.

Va ricordato che dal 7 ottobre scorso sono state inasprite le misure anti contagio: la mascherina va indossata all’aperto se si è in compagnia di persone non conviventi e in tutti i luoghi al chiuso. Per i trasgressori sono previste multe che vanno da un minimo di 400 euro a un massimo di mille.