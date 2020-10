Controlli Covid e movida: giovani senza mascherine, quattro multe

MESAGNE - Quattro giovani, tra cui un minorenne, sono stati contravvenzionati dagli agenti del commissariato di polizia di Mesagne per il mancato utilizzo della mascherina. Il servizio è stavo svolto nel weekend.

Inoltre gli agenti del locale commissariato hanno arrestato il 34enne C.N. in esecuzione di un ordine di carcerazione per cumulo delle pene, essendo stato destinatario, nel corso degli anni, di numerose denunce in stato di libertà, cui sono seguite altrettante condanne, per reati contro il patrimonio e in materia di spaccio di stupefacenti. Lo stesso ora deve espiare circa sei anni di reclusione e pagare una multa di oltre 10mila euro.