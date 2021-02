Braccio di ferro tra le forze dell’ordine e i trasgressori delle norme anti contagio

SAN PIETRO VERNOTICO - Braccio di ferro tra le forze dell’ordine sampietrane e i trasgressori delle norme anti contagio. Nella serata di oggi, venerdì 26 febbraio, il centro è stato letteralmente presidiato da carabinieri e agenti della Polizia locale. In altre zone del paese i cittadini hanno incontrato posti di controllo della Guardia di Finanza.

Da quando il centro storico è stato riqualificato grazie all’apertura di alcuni locali di ristorazione, piazza del Popolo è diventato il centro della movida. Purtroppo però, non tutti rispettano le regole previste dalle misure anti contagio come il distanziamento, l’utilizzo della mascherina e il divieto di consumare davanti ai locali pubblici dopo le 18. A nulla sono servite le ordinanze del sindaco che hanno vietato gli assembramenti, o gli inviti a rispettare le regole anti contagio. A nulla servono i continui controlli delle forze dell’ordine. Con relative multe.

I ragazzini alla vista dei carabinieri si dileguano nascondendosi nelle vie traverse per poi fare ritorno in piazza quando l’auto si sposta.

Come già accaduto negli altri weekend, la stazione dei carabinieri, diretta dal maresciallo Vincenzo Corianò, anche oggi ha organizzato un servizio di controllo straordinario. Tre pattuglie degli uomini dell’Arma più gli agenti della Polizia locale si sono piazzati nel centro del paese monitorando i comportamenti dei cittadini.

La loro presenza non è passata inosservata, qualcuno si è allarmato: che sta succedendo in paese? È pieno di uomini in divisa. In paese stanno solo cercando di far rispettare le regole.