Il controllo delle emorragie: un corso a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Fornire gli strumenti per un tempestivo riconoscimento di tale evenienza e insegnare le tecniche corrette per intervenire efficacemente. Questi gli obiettivi del corso sulla gestione delle emorragie massive che si terrà il prossimo 29 dicembre 2022 alle ore 15 presso il Maac-Museo Archeologico e Museo d'Arte Contemporanea di Ceglie Messapica. L'importanza del corso è la formazione sulle manovre, sul trattamento e controllo precoce delle emorragie massive, pericolose per la vita. È un corso “salva vita” rivolto a tutti: privati, sanitari, soccorritori, volontari, forze dell’ordine, militari. Inoltre, per chi utilizza seghe elettriche, motoseghe, decespugliatori, lame, utensili taglienti. Alla fine del corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione. Per info e prenotazioni chiamare al 320.9333908.