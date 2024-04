"Controvento": il progetto della vela dedicato alle persone con disabilità

BRINDISI - Offrire l'opportunità di praticare sport in barca a vela, in autonomia e non, anche alle persone con disabilità gravi di Brindisi, residenti, turisti e visitatori: questo l’obiettivo del progetto “Controvento: La forza della vela” della cooperativa sociale onlus Eridano. Il progetto può ora contare sul sostegno di Intesa Sanpaolo che, coadiuvata nella scelta da Csvi, ha deciso di supportarlo attraverso il Programma Formula, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, creato per promuovere in tutto il territorio italiano sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Il progetto Controvento si propone quindi di realizzare presso il Porticciolo Turistico di Brindisi, in località Materdomini, un punto di riferimento per la vela accessibile anche a persone con disabilità gravi. Grazie al progetto, sarà possibile dotare lo spazio di due imbarcazioni completamente accessibili e pilotabili - grazie all'aiuto di ausili - anche da persone prive di arti o con importanti difficoltà motorie. Qui sarà presente inoltre personale qualificato sia per la formazione tecnico-sportiva che per la presa in carico da un punto di vista assistenziale e riabilitativo.

L'iniziativa rappresenta inoltre un valore aggiunto sia per la cooperativa Eridano, che potrà così arricchire i percorsi riabilitativi individuali e i soggiorni di vacanza specialistici, sia per il Circolo della Vela grazie all'innalzamento dei livelli di accessibilità della proposta sportiva, sia per l'intera comunità grazie alle ricadute sociali e valoriali in termini di inclusione, di visione e di approccio rispetto alle fragilità.

Nel dettaglio, i fondi raccolti serviranno per finanziare: l'acquisto di due imbarcazioni a vela accessibili Hansa 303 e di attrezzature accessorie quali materiali didattici, salvagenti, giubbotti impermeabili e così via; una formazione di base alla vela per educatori o terapisti coinvolti, a cura di istruttori qualificati; una formazione alla disabilità per gli istruttori qualificati, a cura di educatori e terapisti; un corso di formazione di vela rivolto a persone con disabilità fisiche, intellettive o neurologiche; proposte esperienziali rivolte a persone con disabilità del territorio.

Il progetto coinvolgerà direttamente 85 persone con disabilità, indicativamente tra i 15 e i 50 anni di cui almeno il 25 per cento ragazze e donne, già seguite dalla cooperativa Eridano: 15 ospiti della comunità socio-riabilitativa “Eridano Dopo di Noi”; 30 ospiti del centro diurno “Eridano di Giorno”; dieci ospiti affetti da autismo con progetti personalizzati individuali; e 30 partecipanti circa ai soggiorni estivi accessibili. Grazie a Controvento, circa dodici tra educatori e terapisti e circa quattro istruttori sportivi potranno inoltre formarsi e garantire un supporto completo alle persone con disabilità che sperimenteranno la vela. Indirettamente, il progetto potrà raggiungere infine tutti i potenziali fruitori con disabilità del Porticciolo Turistico, residenti o turisti.

Su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, è attiva una raccolta fondi che punta al traguardo di 100.000 euro entro il 30 aprile. Chiunque può donare e sostenere il progetto dalla pagina web dedicata, che mostra in tempo reale le somme raccolte, a questo link. La banca parteciperà attivamente al crowdfunding devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del gruppo. La raccolta fondi resterà attiva fino al 30 aprile su For Funding, la piattaforma di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.