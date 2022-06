"Riforma della Giustizia Civile": convegno al castello di Mesagne

BRINDISI - L'Ordine degli avvocati di Brindisi, in collaborazione con la Camera minorile di Brindisi, l'associazione Asse, l'Aimef, il Croas Puglia, Aiga Brindisi ed con il patrocinio del Comune di Mesagne e del Consorzio Ats BR/4 promuove un importante convegno: "La Riforma della Giustizia Civile: lo stato dell'arte". Si svolgerà presso l'Auditorium del Castello di Mesagne, venerdì 17 giugno, dalle ore 16.

Un incontro tra giudici, avvocati, mediatori, assistenti sociali ed istituzioni insieme, i quali dialogheranno sulla possibilità che le Adr e la mediazione possano contribuire al miglioramento del “sistema giustizia”, considerando la giustizia ordinaria e la giustizia alternativa non in contrapposizione, ma in una logica di complementarietà. La giustizia è, del resto, la via maestra per un’auspicata ripresa economica. Crediti per avvocati, mediatori familiari Aimef e assistenti sociali.