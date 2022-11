Raccolta fondi per la ricerca sulla "Fibrosi cistica": evento a Brindisi

BRINDISI - Il 5 dicembre alle ore 17.30 presso la sala Gino Strada - palazzo Nervegna, la presidente del Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia di Brindisi e delegata regionale Aloisia Lamberti, insieme a tutte le aderenti al convegno, promuoveranno l'evento "Aiutami a respirare" finalizzato alla raccolta fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica. È un progetto che sta molto a cuore al Convegno, accolto con gioia dai responsabili della delegazione per la ricerca della Fibrosi Cistica Brindisi - Torre, Oronzo De Tommaso e Patrizia Salinaro, che stanno collaborando, con entusiasmo, alla realizzazione dell'evento stesso.

Il presidente della Fondazione per la ricerca è Matteo Marzotto, la cui sorella morì di Fibrosi Cistica. La ricerca sta facendo grandi passi avanti e l'età di sopravvivenza sta diventando sempre più alta, consentendo, a chi è affetto da tale patologia, una vita "normale" proiettata, verso un futuro, ricco di sogni e progetti realizzabili. Sicuramente c'è ancora tanto da fare e continuare a promuovere la ricerca è l'unica strada da percorrere, sperando in risultati sempre più risolutivi, per debellare la fibrosi cistica. Il Convegno invita la Cittadinanza ad intervenire, per saperne di più su questa malattia, di cui si sa molto poco.