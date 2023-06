Convegno internazionale di Criminalistica, riconoscimento per l'Istituto di Grafologia forense

A Cluj-Napoca (Romania), nel corso del secondo Convegno internazionale di criminalistica dedicato ad Emilian Stancu, l'Universitas Bucharestensis, Scuola Jurisprudaentiae e l’Universitas Napocensis, “Babes-Bdyai”, Scuola Jurisprudentiae hanno conferito all’Istituto di Grafologia forense di Mesagne il diploma Honoris Causa per i suoi meriti e l’impegno atti a sviluppare la scienza grafologica. Il diploma è stato consegnato a Erika e Giuseppe Giordano dopo la relazione fatta al Convegno Internazionale di Criminalistica, dal titolo: Un lato oscuro della scrittura, gli scritti in stampatello nelle indagini peritali. È un prestigioso riconoscimento per la struttura mesagnese che opera da diversi anni sempre presente nell’ambito degli operatori del diritto in campo nazionale ed internazionale.

L’Istituto di Grafologia Forense viene fondato in Mesagne il 27 marzo del 2000 dai grafologi Giuseppe Giordano e Maria Teresa Corrado con atto pubblico, del notaio Lavinia Vacca, come previsto dal’articolo 14 del codice civile italiano. Lo scopo dell’istituto era ed è, ancora oggi, quello di incentivare lo studio e la ricerca nell’ambito della grafologia forense e della perizia grafica in particolare attraverso: l'organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni, congressi, seminari di studio, la creazione di un punto di riferimento per la cultura forense peritale italiana, la costruzione di rapporti tra le varie correnti di pensiero nello specifico settore della grafologia forense sia in Italia che all'estero, la fondazione di una casa editrice per pubblicare libri di carattere grafologico e altri argomenti attinenti le Scienze umane.

Ad oggi dopo 23 anni di attività l’istituto ha prodotto una notevole quantità di occasioni culturali e più specificatamente: 11 convegni nazionali ed internazionali con la partecipazione di oltre un centinaio di relatori provenienti da tutte le regioni d’Italia, dalla Romania, Polonia, Spagna, Stati Uniti d’America, Grecia; 11 workshop con relatori settoriali che hanno trattato vari argomenti di conoscenza nell’ambito della perizia grafica (leggi del movimento, specifici studi sulla scrittura, presentazione e spiegazione di alcuni strumenti tecnici di ricerca come microscopi, macchine fotografiche); collaborazione con docenti universitari come Sorin Alamoreanu (Romania-Cluj-Napoca), Cristian Mihes (Romania-Oradea), Louis Puente (Spagna), Angelo Marcelli (Italia-Salerno), Claudio De Stefano (Italia-Cassino), Vincenzo Mastronardi (Italia-Roma, Sapienza), Fermino Giacometti (Italia-Urbino) e numerosi ed apprezzati ricercatori relatori e dirigenti di master universitari, come Marisa Aloia (Italia-Roma Sapienza, Siena), Vincenzo Tarantino (Italia-Roma,Sapienza), Giovanni Bottiroli (Italia-Pavia e Consiglio Nazionale ricerca); presentazione di ricerche nell’ambito del Forensic dell’International Graphonomics Society (Igs) 2007 a Melbourne (Australia), 2009 Digione (Francia), 2017 Gaeta (Italia); costituzione di una casa editrice a cui è stato messo il nome “Sulla rotta del sole” che ha prodotto al momento 100 volumi muniti di codice Isbn di cui una buona metà trattano argomenti di perizia grafica, atti di convegni, testi di grafologia, manuali per uso di strumenti di indagine e argomenti di carattere giuridico.

L’istituto, conosciuto da tutti i grafologi ed in particolare dai periti grafici delle varie scuole offre ancora oggi un valido supporto a quanti operano nel settore della grafologia forense e si pone come strumento e occasione culturale al servizio di operatori nel settore del diritto (avvocati, giudici, periti grafici). Anche quest’anno l’Istituto di Grafologia Forense, che da sempre ha la sua sede in Mesagne, ha programmato il suo 12° convegno internazionale per il primo week-end di settembre (1-2-3 settembre 2023) a cui hanno aderito esperti moldavi, polacchi, rumeni, greci e spagnoli.