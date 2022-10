Il web, la polizia e i giovani: convegno organizzato dal Siap

BRINDISI - Si è svolto stamattina (mercoledì 12 ottobre) presso la sede in via Primo Longobardo dell’istituto Majorana di Brindisi, il convegno “Non cadere nella rete” organizzato dal sindacato di polizia Siap di Brindisi. Tre i temi affrontati: il cybershaming; la deontologia del poliziotto quando usa i Social Networks; filmare e fotografare agenti delle forze dell'ordine è legale?

All’incontro hanno partecipato quali relatori: il procuratore capo del tribunale di Brindisi, Antonio De Donno, il prefetto Carolina Bellantoni, e il questore della Provincia, Annino Gargano, che sono stati un valore aggiunto agli intervenuti, che hanno trovato in essi spunti di riflessione e crescita personale e professionale, nonché i vari interventi successivi degli avvocati Marco masi e Marco Elia, entrambi dell’Adoc di Brindisi, l’esperta in dinamiche affettive e sessuali, Gabriella Gravili e per concludere il responsabile Sezione Postale di Brindisi, Ispettore Walter Lombardi e il collega Gilberto Colazzo. Ha moderato lo stesso la giornalista Lucia Portolano.

Il preside dell’istituto, Salvatore Giuliano ha molto apprezzato la scelta del Siap di svolgere il convegno presso il proprio plesso scolastico e le tematiche attuali e particolarmente sentite dai ragazzi. Il convegno ha avuto inoltre, l’apprezzamento dei poliziotti brindisini, intervenuti, nonché alcuni ragazzi frequentatori, in rappresentanza dell’Istituto. Il segretario generale provinciale Siap Cosimo Sorino continua nella sua opera di informazione e vicinanza alle nuove generazioni, con tali iniziative.