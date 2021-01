Riclassificazione delle acque costiere: convenzione tra Arpa Puglia e Istituto zooprofilattico

BRINDISI- Sarà presentato nella giornata di venerdì 22 gennaio alle 11 sulla piattaforma meet una un nuovo progetto finanziato dalla Regione Puglia in merito alla riclassificazione delle acque costiere destinate alla molluschicoltura e all’acquacoltura. La sottoscrizione della convenzione tra l’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente della Puglia (Arpa) e l’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (Izspb) si svolgerà in diretta streamig e interverrà il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

All’incontro con gli organi di informazione parteciperanno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessore regionale all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio, l’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, il direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno; il direttore generale dell’Izspb, Antonio Fasanella, il responsabile del Centro regionale mare di Arpa Puglia, Nicola Ungaro, il dirigente della sezione Promozione della Salute e del benessere della Regione, Onofrio Mongelli, la responsabile di Microbiologia degli alimenti dell’Izspb, Elisa Goffredo.

In osservanza delle vigenti normative anti-Covid, la conferenza stampa si terrà on line, collegandosi al link https://meet.google.com/nac-svwq-vcs .