Nuova convenzione per Abifb, presieduta da biologo brindisino

BRINDISI - È di pochi giorni fa la notizia dell'accordo di convenzione tra l'Associazione nazionale dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi presieduta dal biologo brindisino Marco Giaimis e l'Ordine degli Avvocati di Taranto rappresentato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, avvocato Antoniovito Altamura.

Il biologo brindisino recatosi presso il tribunale di Taranto nel mese di febbraio ha provveduto a presentare meticolosamente nella sede istituzionale dell'Ordine degli Avvocati tutte le problematiche che colpiscono la categoria dei biologi partendo dall'identità fino a quelle risalenti al sistema sanitario nazionale (sia pubblico, sia privato), al mondo accademico della ricerca e ai settori ambientale e nutrizionale.

Dopo aver trattato tali argomenti il biologo ha dunque proposto al presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Taranto una convenzione che potesse far ricevere, non solo ai biologi ma anche ai soci sostenitori dell'associazione, i servizi legali forniti dagli avvocati della città tarantina. Il presidente Altamura si è mostrato disponibilissimo insieme a tutto il Consiglio dell'Ordine nel prendere in considerazione la proposta ed in tempi brevi è stata approvata e pubblicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Taranto.

Giaimis ha dichiarato: “Lo scopo di queste convenzioni non è solo quello di mettere in risalto la categoria dei biologi, ma quello di garantire determinate prestazioni di esperti qualificati a livello nazionale nei loro ambiti di competenza in maniera agevolata per i nostri soci. Persino i soci sostenitori, non necessariamente biologi o futuri biologi, possono usufruire di molte convenzioni che in questo periodo stiamo siglando, motivo per il quale è importante tesserarsi con l'associazione che rappresento”.

Tutto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, in primis il Presidente, ha espresso massima solidarietà nei confronti di professionisti sanitari come i biologi che devono affrontare consistenti e dure prove durante il percorso sia universitario che lavorativo, oltre al periodo vissuto nei laboratori a combattere in prima linea il temutissimo Sars-CoV-2 ed è anche per questo che la collaborazione ha avuto un maggior incentivo da parte di una categoria, quella degli avvocati, nata per tutelare e preservare la giustizia nel nostro Stato Italiano.