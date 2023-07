La cooperativa sociale Eridano apre le sue porte: tanti eventi e installazioni

BRINDISI - Si terrà giovedì 27 luglio, a partire dalle 17, l’open day Eridano presso Eridano Cooperativa Sociale (sede in via Betlemme, Brindisi). Recita una nota della cooperativa: "Dire che la Cooperativa ritorni ad aprire le porte alla comunità potrebbe avere la sua efficacia comunicativa, ma non sarebbe corretto. Eridano ha sempre messo l’apertura e l’interazione con la comunità tra i suoi principali obiettivi, tra gli aspetti che più la caratterizzano. Dopo il Covid, non appena le prime disposizioni lo hanno consentito, si è riattivata in tal senso. Tuttavia, fino a quando vi sono state le condizioni per organizzarlo, l’open day ha sempre rappresentato per la comunità un momento di intenso e partecipato lavoro e grandi aspettative perché è sempre stato concepito come il contenitore entro il quale far confluire attività svolte, diverse progettualità e, in particolare, l’opera alla quale affidare l’identità e la visione di un mondo migliore".

Pertanto, i partecipanti all’evento potranno effettuare un percorso tra una serie di installazioni permanenti che permetteranno di sperimentare quella che è la vita comunitaria e l’azione progettuale della cooperativa. A partire dalle 17 si alterneranno una serie di eventi che interesseranno i bambini, più volte coinvolti negli ultimi anni tra camps estivi e spettacoli teatrali; gli ospiti della cooperativa, ragazzi con disabilità, porteranno in scena un loro spettacolo nel quale si mettono a nudo e che tanto successo ha già raccolto in inverno; inoltre, si cimenteranno in karaoke e balli collettivi.

"Una particolare attenzione, in una breve conferenza stampa della quale forniremo maggiori dettagli in uno specifico comunicato - afferma il presidente di Eridano, Francesco Parisi - sarà dedicata al momento di transizione che stiamo vivendo che vedrà quella che fino ad oggi è stata formalmente inquadrata come comunità socio-riabilitativa, tipologia di struttura residenziale per persone con disabilità cancellata dal regolamento regionale, trasformarsi in gruppi appartamento per consentire ad Eridano di portare aventi la presa in carico delle persone con disabilità secondo l’approccio riabilitativo ed inclusivo fin ora avuto ed in linea con i principi di deistituzionalizzazione ed autodeterminazione sanciti dalla legislazione vigente".

Per quanto non siano previste attività a numero chiuso e la partecipazione non preveda alcun tipo di prenotazione, per qualsiasi ulteriore informazione è possibile scrivere a info@cooperidano.it o chiamare i numeri tel. 0831411295 / cell. 3294059541. Le comunicazioni relative all’openday saranno pubblicate sulla pagina https://www.facebook.com/CooperativaEridano.

Di seguito, il programma. Eventi: ore 17:00 - Spettacolo per bambini “Cappuccetto Grosso” di e con Paola Giglio; ore 17:40 - La merenda de "La banda dell'ortica"; ore 18:00 - "Sport e disabilità", saggio sull’attività svolta; ore 19:00 - Cosa succede ad Eridano? La transizione dalla comunità ai gruppi appartamento; ore 20:00 - "Io sono…", rappresentazione teatrale a cura degli ospiti; ore 21:00 - Musica, karaoke, percussioni. Installazioni permanenti: angolo food & drink a cura de “La banda dell'ortica”; Mostra fotografica e report dell’attività laboratoriale; Laboratorio sensoriale; Giochi in legno da strada realizzati dai ragazzi; Banchetto gadgets; Il giardino di Lorenzo; Il pollaio; L'orto rialzato; Lo Spazio Giallo.