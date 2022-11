Sla, addio a Mimino Romanelli: "Un autentico guerriero"

Dopo una lunga lotta, Cosimo (da tutti conosciuto come Mimino) Romanelli si è dovuto arrendere alla Sla (Sclerosi laterale amiotrofica). Maria Rosaria Passaro, presidente di Aisla (Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica) esprime un pensiero di cordoglio e vicinanza alla moglie, sempre vicina a Mimino con estrema dignità e tanto amore, e ai figli: “Una famiglia in cui la sofferenza veniva offuscata dalla devozione assoluta della moglie e dall'amore dei figli”. “Mimino è stato un autentico guerriero tanto che ha combattuto per circa vent'anni il mostro della Sla”.