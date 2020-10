Coronavirus: 136 positivi oggi in Puglia, 6 i decessi

BRINDISI - Ancora sopra il tetto dei 100 i casi positivi al Covid-19 nella regione Puglia. Oggi, lunedì 12 ottobre, sono stati registrati 2.433 test per l'infezione da coronavirus ( dimezzati rispetto a ieri, domenica 11 ottobre) e sono stati registrati 136 casi positivi: 114 in provincia di Bari, 24 nella provincia Bat, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, (17 casi residenti fuori regione sono stati riclassificati e riattribuiti). Sono stati registrati 6 decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 456.383 test. 5142 sono i pazienti guariti, 3913 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 9.669, così suddivisi: 3.903 nella Provincia di Bari, 896 nella Provincia di Bat, 803 nella Provincia di Brindisi, 2367 nella Provincia di Foggia, 893 nella Provincia di Lecce, 730 nella Provincia di Taranto, 75 attribuiti a residenti fuori regione (17 casi riclassificati e riattribuiti) e 2 provincia di residenza non nota.

La situazione nella provincia di Brindisi

Per quanto riguarda la docente della scuola media dell'istituto Commenda di Brindisi risultata positiva, sono stati eseguiti i tamponi ai contatti e familiari dell'insegnante, tre persone in tutto. Sono circa 60, invece, i ragazzi di tre classi che verranno sottoposti ai test programmati. A Ceglie Messapica, invece, sono tutti negativi i test effettuati agli alunni della classe seconda della scuola elementare "De Amicis" dove era risultato positivo un bambino. Rientreranno, regolarmente, tutti a scuola.

IL BOLLETTINO DEL 12/10/2020