Coronavirus: 70 nuovi casi in Puglia, 1 nel Brindisino. Tre decessi

BRINDSI - Sono 70 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, 3916 i tamponi effettuati. Dei casi positivi 32 sono in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi; 5 nella provincia Bat, 13 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto, 1 fuori regione. Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 339.446 test. Sono 4.169 sono i pazienti guariti e 1.470 i casi attualmente positivi, 187 iricoverati 1283 a domicilio. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.209, così suddivisi: 2.305 nella Provincia di Bari; 503 nella Provincia di Bat; 727 nella Provincia di Brindisi; 1.476 nella Provincia di Foggia; 710 nella Provincia di Lecce; 435 nella Provincia di Taranto; 52 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota.

La situazione a Brindisi

Per la provincia di Brindisi, capoluogo compreso, solo in due Comuni non si registrano casi di positività: San Pietro Vernotico e Torchiarolo. Per il caso del Brindisino Giuseppe Pasqualone, direttore generale della Asl di Brindisi percisa: "L'unico positivo registrato oggi è stato individuato attraverso il contact tracing, poiché collegato a un caso precedente".

Intanto, si registra un nuovo ricovero per Coronavirus nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Perrrino: si tratta di una donna residente in provincia di Brindisi. Sono asintomatici e in attesa di poter essere dimessi due pazienti presenti in reparto: un cittadino ucraino e un richiedente asilo pakistano. Il quarto paziente, un italiano che lavora all’estero, è attualmente in trattamento e le sue condizioni sono buone.

Le dichiarazioni dei direttori generali delle Asl pugliesi

Dichiarazione del Dg Asl Lecce, Rodolfo Rollo: “L’unico caso registrato oggi dal Dipartimento di prevenzione è un contatto stretto di caso già noto, residente in provincia di Lecce”.

Dichiarazione Dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce: “Nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 32 nuovi positivi al Sars-Cov2. Le positività odierne riguardano in particolare 27 contatti stretti collegati a casi già isolati e sotto sorveglianza, 1 rientro dalla Sardegna e 4 casi in corso di accertamento”.

Il Dg Asl Bt, Alessandro Delle Donne, invece commenta così: “5 casi registrati oggi nella provincia Bat: 2 sono ricoverati, 1 é un contatto stretto di persona positiva registrata nei giorni scorsi, 1 è tornato dalla Romania e su un ultimo caso sono ancora in corso le indagini epidemiologiche del Dipartimento di Prevenzione”.

La Dichiarazione del Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla: “Nelle ultime 24 ore in provincia di Foggia sono stati registrati 13 nuovi casi di persone positive al Covid 19. Di questi: 5 sono contatti di casi già noti; 4 sono cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 4 sono le persone sintomatiche individuate grazie alla segnalazione dei medici di medicina generale. È scattata immediatamente la sorveglianza attiva e la verifica dei contatti stretti da parte dei nostri servizi”.

Dichiarazione Dg Asl Taranto, Stefano Rossi: “Dei 17 casi di Covid attribuiti per residenza a Taranto, alcuni sono riconducibili al focolaio dell’azienda di Polignano a Mare; altri casi sono relativi al focolaio della RSA di Ginosa Marina; altri, infine, sono casi di contatti positivi riscontrati a seguito di indagine epidemiologica del Dipartimento di Prevenzione”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery