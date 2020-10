Covid: in aumento positivi, ricoverati e decessi in Puglia e nel Brindisino

Aumentano i casi di positivi al coronavirus in Puglia: il numero sale a quota 321, ieri era 301. Aumento anche nel Brindisino: oggi 24, ieri 22. Stesso discorso per i ricoveri: ad oggi sono ricoverate 453 persone su un totale di 5463 positivi, ieri erano 413.

Il totale dei nuovi casi positivi in Puglia è così suddiviso: 165 in provincia di Bari, 24 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia Bat, 63 in provincia di Foggia, 20 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 provincia residenza non nota. Calano i tamponi 2446, ieri erano 4633.

Il bollettino di oggi, lunedì 19 ottobre

In aumento rispetto ai dati diramati con il bollettino di ieri, domenica 18 ottobre, anche i decessi. Quello di oggi ne riporta quattro: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia Bat, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 491.204 test. I pazienti guariti sono 5604. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 11.706, così suddivisi: 4.947 nella Provincia di Bari; 1.091 nella Provincia di Bat; 898 nella Provincia di Brindisi; 2.759 nella Provincia di Foggia; 960 nella Provincia di Lecce; 957 nella Provincia di Taranto; 87 attribuiti a residenti fuori regione; 7 provincia di residenza non nota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Situazione nel Brindisino

Sono 14 i pazienti Covid ricoverati al momento nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Perrino di Brindisi. Una donna di 62 anni è deceduta nella notte tra domenica e lunedì (dato non comunicato nel bollettino di oggi) . Nelle ultime ore c’è stata una dimissione a domicilio con tampone negativo e una paziente è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva, nel modulo esterno attivato nei giorni scorsi.