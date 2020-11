Covid, in Puglia quasi mille tamponi positivi in un giorno: 10 decessi

Sono 994 i casi positivi al coronavirus regsitrati in Puglia nelle ultime 24 ore, 6.196 i tanponi effettuati. I nuovi casi positivi sono così suddivisi: 373 in provincia di Bari, 79 in provincia di Brindisi, 123 nella provincia Bat, 229 in provincia di Foggia, 26 in provincia di Lecce, 153 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 10 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 579.259 test.

Sono 7.089 sono i pazienti guariti e 14.233 sono i casi attualmente positivi. Di questi 861 sono ricoverati (lo 0,8 per cento è in terapia intensiva), 13372 a domicilio (il 94 per cento).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 22.085, così suddivisi: 9.133 nella Provincia di Bari; 2.427 nella Provincia di Bat; 1.487 nella Provincia di Brindisi; 5.154 nella Provincia di Foggia; 1.518 nella Provincia di Lecce; 2.203 nella Provincia di Taranto; 162 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia di oggi, mercoledì 4 novembre, è disponibile al link: https://rpu.gl/uR84s

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nel Brindisino sono 19 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 8 in Pneumologia, 7 in Rianimazione, 8 nel post Covid di Mesagne.

Una paziente di 78 anni nella serata di ieri è deceduta nel reparto di Malattie infettive.

Situazione a Fasano

Gli attualmente positivi a Fasano sono 57. In 30, invece, sono in isolamento fiduciario in attesa dell’esito del tampone.

"Rinnovo ancora una volta l'invito all’intera comunità fasanese a usare sempre la mascherina, a rispettare sempre il distanziamento fisico e ad igienizzare il più possibile le mani. Continuerò a informarvi costantemente e puntualmente, sempre con i dati ufficiali che riceverò. Mi sento ora più che mai vicino a tutti i concittadini per superare questo brutto momento della nostra vita". Scrive il sindaco Francesco Zaccaria.

Situazione a Mesagne

A Mesagne tre nuovi casi, salgono a 14 le persone attualmente positive al Covid-19. "Raccomando la massima prudenza: non dimentichiamo di indossare la mascherina di protezione, manteniamo la distanza interpersonale, laviamo e igienizziamo spesso le mani". Scrive il sindaco Toni Matarrelli.

Continuano le donazioni di plasma

Continuano nel Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi le donazioni di plasma iperimmune. Un infermiere del reparto di Oncologia del Perrino, Antonio Chirico, si è sottoposto oggi a plasmaferesi.

“Negli ultimi giorni, così come nella prima fase dell’emergenza - dice Antonella Miccoli, responsabile vicario del Trasfusionale - hanno voluto donare il plasma diversi operatori sanitari guariti dal Covid: il direttore del reparto di Chirurgia generale, Giuseppe Manca, il chirurgo Enrico Antonica e l’infermiere del Moscati di Taranto Marco Urso. Stiamo cercando di incrementare le scorte di plasma con continui screening di potenziali donatori”.

La dottoressa Miccoli lancia un appello alla donazione del sangue. “Donare il sangue - sottolinea - non comporta alcun rischio. Al Trasfusionale si accede attraverso un percorso protetto con il rispetto di tutti i protocolli a tutela di operatori sanitari e utenti”.

Si può donare dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 prenotando al numero 0831 537274, con un pre-triage telefonico. Per la prossima settimana, in collaborazione con l’Avis di Brindisi, sono in programma anche raccolte pomeridiane.