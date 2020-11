Coronavirus nel Brindisino: aumento dei casi e due decessi

BRINDISI - Ancora una leve flessione del dato dei nuovi positivi in Puglia, mentre nel Brindisino - che ha l'indice Rt più alto in Puglia - si registra un aumento e due decessi. I ricoveri salgono a quota 793 in tutta la regione. Per quanto riguarda il bollettino quotidiano divulgato dalla Regione, oggi, lunedì 2 novembre, in Puglia, sono stati registrati 4.060 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 626 casi positivi: 206 in provincia di Bari, 71 in provincia BAT, 47 in provincia di Brindisi, 169 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 41 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione. Sono stati registrati 9 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 567.098 test. I pazienti guariti sono 6.619; 12.569 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 19.928, così suddivisi: 8.044 nella Provincia di Bari; 2.187 nella Provincia di Bat; 1.347 nella Provincia di Brindisi; 4.810 nella Provincia di Foggia; 1.447 nella Provincia di Lecce; 1.949 nella Provincia di Taranto; 144 attribuiti a residenti fuori regione. I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Brindisi 162 casi: chiuso l'asilo comunale al Paradiso

Stando ai dati forniti dalla Prefettura, sino al 31 ottobre, a Brindisi sono 162 i casi positivi al coronavirus. Di questi 12 hanno meno di 10 anni, 10 hanno dagli 11 ai 20 anni, 20 hanno dai 21 ai 30 anni, 24 hanno dai 31 ai 40 anni, 31 hanno dai 41 ai 50 anni, 29 hanno dai 51 ai 60 anni, 18 hanno dai 61 ai 70 anni, 16 hanno dai 71 ai 70 anni e 2 hanno più di 80 anni.

"Come potete vedere ben 66 positivi su 162 hanno meno di 40 anni - scrive il sindaco Riccardo Rossi su Facebook - occorre quindi cautela e responsabilità da parte di tutte e tutti in particolare dei più giovani che per lavoro e svago hanno più contatti interpersonali. Rispettiamo le regole: Mascherina e Distanziamento".

"È anche giunta la notizia di un dipendente comunale positivo. Valuteremo nelle prossime ore eventuali chiusure di alcuni uffici e le comunicheremo al più presto".

Da domani, 3 novembre, l’asilo comunale Cep del quartiere Paradiso, in via Serra, resterà chiuso fino a data da destinarsi. Un componente del nucleo familiare di un’insegnante è, infatti, risultato positivo al Covid 19. Nell’attesa che venga effettuato il tampone anche all’insegnante, il sindaco Riccardo Rossi ha ritenuto di sospendere l’attività dell’asilo.

Il punto della situazione a San Michele Salentino

Il sindaco Giovanni Allegrini spiega che "a San Michele il dato appena arrivato dalla Prefettura segna 17 casi di positività al Covid-19: 12 minori e 5 adulti. Siamo ancora in attesa dei risultati di altri test effettuati il 28 ottobre, pertanto, è necessario che gli interessati restino a casa fino all’arrivo del risultato. Dopo un opportuno confronto con il dirigente della Asl, dottor Termite, con provvedimento del dipartimento Asl, da domani è sospesa tutta l'attività scolastica della scuola media “Papa Giovanni XXIII” che continuerà solo ed esclusivamente a distanza. Ho firmato l’ordinanza di chiusura per sanificazione del plesso “Marconi”, da oggi 2 novembre e fino al 4 novembre la scuola sarà completamente disinfettata. L’ invito a tutti è quello di prestare la massima attenzione, usare correttamente la mascherina, igienizzarsi le mani spesso e mantenere il distanziamento evitando assembramenti nella maniera più assoluta. Non sono ammissibili gruppi di adolescenti che vanno in giro senza rispettare queste regole"!