Coronavirus, numero dei contagi ancora alto e un decesso nel Brindisino

BRINDISI - Flessione dei nuovi casi positivi, ma i contagi continuano a dilagare in tutta la Puglia, nonostante sia il secondo giorno consecutivo con i nuovi positivi in diminuzione rispetto al dato precedente. Nel bollettino di oggi domenica 1 novembre 2020, in Puglia, sono stati registrati 6.533 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 680 casi positivi: 150 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 127 nella provincia BAT, 227 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 57 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione. Sono stati registrati 8 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 563.038 test. I pazienti guariti sono 6.539. I casi attualmente positivi sono 12.302. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 19.302, così suddivisi: 7.838 nella Provincia di Bari; 2.116 nella Provincia di Bat; 1.300 nella Provincia di Brindisi; 4.641 nella Provincia di Foggia; 1.360 nella Provincia di Lecce; 1.908 nella Provincia di Taranto; 139 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Aggiornamento sulla situazione contagi a Carovigno

Il sindaco di Carovigno Massimo Lanzillotti comunica che "ancora nessun dato ufficiale è pervenuto dalla Prefettura. Da nostre ricostruzioni, il totale dei casi di positività al Coronavirus a Carovigno purtroppo sale a 19. Siamo in attesa ancora di tutti i risultati dei tamponi effettuati ai nostri alunni ma da riscontri effettuati almeno 5 sono risultati positivi e che sono compresi nei 19 casi. Molti docenti sono risultati negativi. Un nostro concittadino è ricoverato presso l'ospedale Perrino da questa mattina (1 novembre, ndr). La circolazione del virus è notevolmente aumentata e la crescita esponenziale dei contagiati lo dimostra. Manteniamo alta la guardia, limitiamo al massimo la catena del contagio. L’invito a tutti è quello di prestare la massima attenzione, usare correttamente la mascherina, igienizzarsi le mani spesso e mantenere il distanziamento evitando assembramenti nella maniera più assoluta. Vi ricordo che moltissimo dipende dai nostri comportamenti".