Covid, acquistati macchinari per fare 10mila test al giorno: esito in due ore

Emergenza sanitaria, per affrontare l'autunno in sicurezza, in vista della riapertura delle attività produttive, scuole e università il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano ha messo in funzione una “macchina” in grado di fare 10mila tamponi al giorno e avere il responso in sole due ore. "Questo significa che potremo organizzare ampie campagne di screening", scrive lo stesso Emiliano sulla sua pagina Facebook.

"Questo nuovo laboratorio Covid19 è tra i più grandi in tutta Italia per capacità di analisi. Qui sono stati installati: 8 estrattori in grado di processare contemporaneamente fino a 96 campioni, 2 liquid handling ad alta processività, un terzo in arrivo, e 9 amplificatori per real time Pcr, di cui 8 da 96 posizioni e uno da 384".

"Messi in serie i dispositivi formano una “macchina” che consente di arrivare ad analizzare fino a 10mila tamponi al giorno. Le attrezzature sono state acquistate dalla Regione Puglia tramite la Protezione civile regionale. Grazie a questi nuovi macchinari, i tempi per l’analisi dei tamponi saranno notevolmente ridotti: il responso di positività o negatività al Sars-Cov-2 arriverà in poco più di due ore, mentre finora servivano dalle 4 alle 6 ore".

"Nella prima fase di rodaggio dei macchinari il laboratorio potrà esaminare circa 2mila tamponi al giorno e progressivamente arrivare fino a un massimo di 10mila".