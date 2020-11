Coronavirus, in Puglia mille ricoverati. Registrati 14 decessi

BRINDISI - Un uomo di 54 anni della provincia di Brindisi è deceduto ieri sera (6 novembre) e sono stati registrati oltre 90 nuovi casi positivi. Prosegue l'avanzata del virus nel Brindisino e in tutta la Puglia. Maglia nera oggi la provincia di Foggia, che conta 312 nuovi positivi. I pazienti attualmente ricoverati presso i nosocomi regionali sono mille, ieri erano 909. Per quanto riguarda il bollettino regionale giornaliero, oggi, sabato 7 novembre, in Puglia sono stati registrati 7.081 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.054 casi positivi: 277 in provincia di Bari, 91 in provincia di Brindisi, 112 nella provincia BAT, 312 in provincia di Foggia, 95 in provincia di Lecce, 154 in provincia di Taranto, 13 residenti fuori regione. Sono stati registrati 14 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 601.611 test. I pazienti guariti sono 7.546; 16.573 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 24.935, così suddivisi: 9.946 nella Provincia di Bari; 2.691 nella Provincia di Bat; 1.778 nella Provincia di Brindisi; 6.030 nella Provincia di Foggia; 1.792 nella Provincia di Lecce; 2.519 nella Provincia di Taranto; 179 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione al Perrino

Presso l'ospedale Perrino sono ricoverati 47 pazienti Covid: 18 pazienti in Malattie infettive, 17 in Pneumologia, 5 in Medicina interna, 7 in Rianimazione, 9 nel post Covid di Mesagne. Un paziente di 54 anni, con precedenti patologie, è deceduto ieri sera in Terapia intensiva.