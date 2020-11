Coronavirus: risale il numero dei ricoverati, superati i mille decessi

BRINDISI - Superata la soglia dei mille morti da Covid dall'inizio della pandemia in Puglia, a causa dei 36 decessi registrati oggi, lunedì 16 novembre. In totale i decessi causati dal Coronavirus sono 1.021. Risale anche il numero dei ricoverati nei nosocomi pugliesi: oggi sono 1.477, ieri erano 1.441. Per quanto riguarda il bollettino giornaliero regionale, oggi in Puglia, sono stati registrati 4.425 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.044 casi positivi: 267 in provincia di Bari, 50 in provincia di Brindisi, 110 nella provincia BAT, 426 in provincia di Foggia, 71 in provincia di Lecce, 127 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. 10 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti. Sono stati registrati 36 decessi: 19 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 659.731 test. I pazienti guariti sono 8.936; 25.525 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 35.482 così suddivisi: 13.841 nella Provincia di Bari; 3.939 nella Provincia di Bat; 2.403 nella Provincia di Brindisi; 8.467 nella Provincia di Foggia; 2.672 nella Provincia di Lecce; 3.898 nella Provincia di Taranto; 261 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Aggiornamento Covid San Michele Salentino

Dai dati inviati dalla prefettura, si registrano 9 minori e 30 adulti attualmente positivi al Covid.

La situazione in provincia di Brindisi

Le persone ricoverate negli ospedali di Brindisi sono attualmente 121, dunque 11 in più rispetto a ieri. Al Perrino la situazione ricoveri è la seguente: 18 pazienti in Malattie infettive, 23 in Pneumologia, 33 in Medicina interna, 12 in Rianimazione. Presso l'ospedale di Ostuni sono ricoverati 35 pazienti: 18 pazienti in Medicina interna e 17 in Pneumologia. Post Covid Mesagne: 12 pazienti. Tre decessi registrati ieri al Perrino: due in Rianimazione, una donna di 87 anni e un uomo di 57 anni (entrambi di altra provincia) e uno in Pneumologia, un uomo di 76 anni.

Articolo aggiornato alle 17.35 (situazione in provincia di Brindisi)