Coronavirus, stabili i nuovi positivi in Puglia. Cinque decessi nel Brindisino

BRINDISI - In base al quotidiano bollettino regionale, oggi sabato 21 novembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 9.803 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.377 casi positivi: 508 in provincia di Bari, 144 in provincia di Brindisi, 120 nella provincia BAT, 335 in provincia di Foggia, 101 in provincia di Lecce, 161 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota. Sono stati registrati 19 decessi: 2 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 712.626 test. I pazienti guariti sono 10.612 (372 in più rispetto a ieri); 30.420 sono i casi attualmente positivi. Di questi 1.629 sono i ricoverati (lo 0,6 per cento si trova in terapia intensiva) negli ospedali pugliesi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 42.180, così suddivisi: 16.489 nella Provincia di Bari; 4.717 nella Provincia di Bat; 2.943 nella Provincia di Brindisi; 9.771 nella Provincia di Foggia; 3.237 nella Provincia di Lecce; 4.723 nella Provincia di Taranto; 299 attribuiti a residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota. I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione negli ospedali del Brindisino

Nell’Ospedale di Ostuni sono ricoverati 18 pazienti in Medicina interna e 18 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 23 in Pneumologia, 30 in Medicina interna, 11 in Rianimazione. Registrati tra ieri pomeriggio e oggi 5 decessi: 2 uomini di 73 e 89 anni in Pneumologia, uno di 52 in Malattie infettive, un paziente di 70 anni e una paziente di 83 in Rianimazione. Post Covid Mesagne: 15 pazienti. Nel Post Covid di Ceglie Messapica 4 ricoveri.