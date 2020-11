Coronavirus, alto il numero dei decessi in Puglia: sono 52

BRINDISI - Non è record di nuovi positivi in Puglia, ma i numeri sono comunque alti, la curva dei contagi non accenna a scendere. I dati sono simili a quelli registrati dieci giorni fa, ad esempio. Stabile il numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi rispetto a ieri (1.690). Per quanto riguarda il bollettino regionale, oggi martedì 24 novembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 9.770 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.567 casi positivi: 537 in provincia di Bari, 162 in provincia di Brindisi, 199 nella provincia BAT, 407 in provincia di Foggia, 109 in provincia di Lecce, 142 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 52 decessi: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 21 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 732.942 test. I pazienti guariti sono 11.823; 32.959 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 46.054 così suddivisi: 17.833 nella Provincia di Bari; 5.219 nella Provincia di Bat; 3.223 nella Provincia di Brindisi; 10.743 nella Provincia di Foggia; 3.513 nella Provincia di Lecce; 5.201 nella Provincia di Taranto; 316 attribuiti a residenti fuori regione; 6 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione a San Vito dei Normanni

La situazione epidemiologica nel comune di San Vito dei Normanni, come si rileva dall’ultimo flusso dei dati trasmessi in data odierna, 24 novembre 2020, riporta: 47 casi positivi di cittadini residenti in San Vito; 2 casi positivi di cittadini residenti in strutture fuori San Vito; 1 caso positivo di residente di fuori regione.

Risultano inoltre: 18 tamponi negativi; 19 non ancora effettuati, per i quali si provvederà a dare aggiornamento nel prossimo comunicato. Tutti risultano in sorveglianza e isolamento fiduciario.

Diminuoscono i casi a Torchiarolo

Il sindaco di Torchiarolo Elio Ciccarese in una diretta su Facebook ha comunicato che attualmente a Torchiarolo ci sono 19 contagiati, "un numero in discesa se si considerano i guariti e il fatto che non ci sono nuovi casi. Questo è il risultato del comportamento virtuoso e diligente di ogni cittadino", ha precisato il sidaco che invita a continuare a seguire scrupolosamente le regole imposte dal nuovo Dpcm.