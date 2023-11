"Corse Fantasma" Stp: "Il vero problema è da attribuire alle mancate iniziative collettive"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo una nota del Sindacato indipendente nazionale addetti intertrasporti, a firma di Sandro Di Lecce, segretario provinciale e Roberto Liuzzi vice segretario, sulla vicenda "corse fantasma" della Stp Brindisi

Il Sindacato indipendente nazionale addetti intertrasporti ha seguito con attenzione, sin dal principio, tutta la vicenda “corse fantasma” che ha coinvolto Stp Brindisi. Nel corso degli ultimi giorni diversi comunicati, inerenti la suddetta questione, sono stati emanati dalle organizzazioni sindacali cosiddette “confederali”.

Sebbene tali comunicati siano sicuramente finalizzati alla tutela dei lavoratori, tuttavia, tra le righe si evince una sottintesa intenzione di trovare uno o più colpevoli ai quali attribuire la responsabilità di quanto inevitabilmente accaduto, piuttosto che l'intenzione di trovare una reale soluzione al problema.

La scrivente organizzazione sindacale per quanto concerne gli ipotetici colpevoli e le responsabilità individuali è fermamente convinta che tale responsabilità non si può esclusivamente attribuire ai lavoratori e a chi avrebbe dovuto controllare quest’ultimi. Il vero problema è, in gran parte, da attribuire alle mancate iniziative collettive, mai messe in campo, sebbene ve ne sia stata la possibilità e che avrebbero potuto scongiurare quanto oggi accaduto.

Difatti, se si fossero avviati seri tavoli di confronto unitari tra le organizzazioni sindacali presenti in Stp Brindisi e con l’ausilio dell'Azienda stessa, sicuramente si sarebbero potute avviare iniziative volte a garantire la massima tutela a tutti i lavoratori ed a Stp, nonché, di riflesso, nell’interesse dell'utenza che vive ed utilizza il servizio pubblico.

Queste sono solo alcune delle osservazioni. Osservazioni che hanno sicuramente la finalità e l'intenzione di invitare tutte le parti sociali coinvolte, nonché il nuovo Cda (che ci si auspica si costituisca a stretto giro), a formare un tavolo di dialogo e confronto unitario, mirato al superamento dello stallo politico sindacale creatosi negli ultimi tempi in Stp Brindisi.

L’organizzazione sindacale Sinai Trasporti, con le presenti osservazioni e proposte, mira esclusivamente al raggiungimento di un unico obiettivo tra le parti: garantire a tutti i lavoratori il giusto rispetto e la meritata tranquillità ed, al contempo, assicurare continuità all’Azienda. E tanto, anche al fine di restituire ad Stp Brindisi (realtà di fondamentale importanza per il nostro territorio) l’antico lustro, quest’ultimo reso possibile anche grazie ai sacrifici di tutti dipendenti, senza distinzione alcuna di ruoli e competenze.