Corsi cittadini aperti al traffico serale, Confesercenti soddisfatta della nuova ordinanza

BRINDISI - La Confesercenti Brindisi ha espresso grande soddisfazione per l'approvazione dell'ordinanza che permette la fruizione serale e notturna dei Corsi Roma e Garibaldi da parte dei veicoli.

"Desideriamo ringraziare l'intera Amministrazione comunale, in particolare il sindaco Giuseppe Marchionna, per aver tenuto in giusta considerazione le nostre proposte" si legge in una nota dell'associazione.

"Questo è un significativo cambio di rotta rispetto alle restrizioni adottate in passato - prosegue Confesercenti Brindisi - Riconosciamo e apprezziamo il Comune per aver preso atto della grave carenza di parcheggi che affligge la città e per aver scelto di adottare questa soluzione che, oltre a garantire un accesso agevole al porto, identifica i Corsi come aree commerciali e di parcheggio al servizio del vero centro storico e del porto, zone di grande pregio che meritano la giusta valorizzazione".

"La disponibilità di posti auto è una necessità irrinunciabile per il corretto funzionamento del Centro Storico e per il suo sviluppo turistico, commerciale e culturale. Riteniamo che questa decisione contribuirà a preservare l'attrattività del Centro Storico di Brindisi, non solo per i cittadini che desiderano fare una piacevole passeggiata, ma anche per gli esercenti di attività di ristorazione che potranno beneficiare di un afflusso di visitatori e clienti più agevole".

"Siamo consapevoli che il problema della mancanza di parcheggi non sia risolto definitivamente e siamo grati per l'impegno dell'amministrazione nel continuare a cercare nuove soluzioni al riguardo - si legge ancora nel comunicato - Confidiamo nella possibilità di ottenere ulteriori aree destinate al parcheggio, al fine di garantire spazi idonei e agevoli per i fruitori del centro storico".