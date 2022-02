Al via un corso di formazione per entrare nel mondo della radio

SAN PIETRO VERNOTICO - "Cos'è la radio?" "Che vuol dire fare radio?" "Ma soprattutto: Come si fa la radio?" Parte da queste domande il progetto ideato da I-Next Radio di San Pietro Vernotico che offre l'opportunità ai giovani di fare un corso di formazione per conoscere da vicino il mondo della radio.

Il corso dalla durata di 22 ore, partirà il 22 febbraio e si svolgerà ogni martedì dalle 15.30 alle 18.30 presso la sede sita in via Mazzini 64 a San Pietro Vernotico ma sarà possibile seguirlo anche online (senza però effettuare la parte di training prevista).

Sarà tenuto dal docente Alfredo Porcaro di Consulenza Radiofonica e Radio Kiss Kiss con il supporto di Radio Enjoy (ex Rcb) che si occuperà della parte pratica e tecnica, oltre che ospitare qualche lezione nella loro sede storica ad Ostuni.

Argomenti del corso

Format radio/Dizione/Impostazione vocale ad un microfono / Conduzione / Come preparare una notizia / Le notizie e le fonti per un conduttore / Playlist & clock / Gestione software radio / Regia radiofonica e sistemi di automazione / Podcast / Training / Social & radio: integrazione ed inclusione / Radiofonia Locale, Nazionale ed Estera / I Ruoli lavorativi nella radio / Come si programma la musica in radio? / Le differenze tra conduttore e giornalista in conduzione

"Sei un ragazzo under 20? Sei già uno speaker e vuoi ampliare le tue conoscenze? Seguirai il corso solo online? Compila il form inserendo i tuoi dati e le tue preferenze, ti risponderemo con l'offerta a te dedicata: https://forms.gle/ttYSwH8dWSa1S4Mp. Per altre info potete contattarci al numero 3895211758". Si legge nella nota di presentazione del progetto.