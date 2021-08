Operatori socio sanitari: riaperti i termini per i corsi di riqualificazione

“Sono in pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia di oggi, due importanti provvedimenti promossi dalla Sezione Formazione Professionale del mio assessorato. Con il primo provvedimento, grazie ad un ulteriore impegno di spesa di oltre 1,7 milioni di euro, riapriamo i termini ai lavoratori interessati al corso di riqualificazione per Operatore Socio Sanitario, dal 23 agosto al 30 settembre prossimi. Con il secondo provvedimento, invece, abbiamo approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione del Diploma Professionale (Quarto anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale), con risorse impegnate pari a 1,1 milioni di euro”, fa sapere in una nota l’assessore all’istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“Il corso di riqualificazione per Operatore Socio Sanitario di 420 ore è rivolto ai lavoratori in possesso di qualifica professionale regionale di Assistente Familiare, o di Operatore Tecnico dell'Assistenza (Ota), Operatore Socio Assistenziale (Osa) o Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari (Adest), ovvero Ausiliario Sanitario privi di titolo.

I candidati, inoltre, devono essere in possesso di esperienza lavorativa di almeno 12 mesi, anche non continuativi, maturata alla pubblicazione dell’avviso e devono essere in servizio a tempo indeterminato/determinato alle dirette dipendenze di strutture pubbliche/private/di enti ecclesiastici, sanitarie ospedaliere e a carattere sociosanitario e socio assistenziale. Dette misure compensative sono quindi rivolte anche al personale che, già a seguito di percorsi di individuazione e validazione delle competenze secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia, ha potuto vantare esperienza lavorativa, di almeno 5 anni, svolgendo mansioni da operatore dell’assistenza sociosanitaria, tale da aver consentito l’acquisizione di competenze riconoscibili in termini di crediti formativi”, spiega l’assessore.

“La procedura on line sarà disponibile a partire dalle ore dalle ore 10,00 del 23/08/2021 e sino alle ore 13,00 del 30/09/2021 sulla piattaforma www.sistema.puglia.it tramite apposito form. Con la precedente finestra dell’Avviso abbiamo ammesso alla riqualificazione OSS già 1263 lavoratori. È nostra intenzione – commenta Leo – continuare a rispondere alla domanda di figure professionali sanitarie da parte del mercato del lavoro, notevolmente aumentata anche a seguito della drammatica pandemia che stiamo ancora vivendo”.

“Con l’Avviso di selezione dei progetti formativi annuali finalizzati al conseguimento del Diploma Professionale di Tecnico IeFP (quarto anno), promuoviamo programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato, finanziando percorsi formativi in modalità duale, durante i quali vengono rafforzati i contenuti di applicazione pratica della Istruzione e Formazione Professionale. L’attenzione – continua l’assessore – viene rivolta all’attivazione del contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento del diploma professionale di IeFP in quanto questo istituto contrattuale rappresenta un’adeguata risposta alle difficoltà delle imprese di reperire profili professionali specializzati, riducendo il mismatch tra competenze richieste nel mercato del lavoro.

In tale situazione regionale si inserisce la programmazione del presente Avviso, volto alla presentazione di progetti formativi annuali realizzati in modalità duale finalizzati al conseguimento del diploma professionale di tecnico IeFd (quarto anno)”.

“La Regione Puglia - conclude l’assessore - con il presente avviso intende quindi dare impulso, sull’intero territorio regionale, all’utilizzo del Sistema Duale e nello specifico del contratto di apprendistato per il conseguimento del Diploma professionale (Primo Livello) al fine di rafforzare ulteriormente i legami tra formazione iniziale e lavoro, facilitando così le transizioni e l’effettiva occupabilità dei giovani, al fine di offrire anche la possibilità ai giovani in possesso di qualifica professionale di operatore di conseguire il Diploma professionale di Tecnico”. La procedura on line sarà disponibile a partire dalle ore dalle ore 10,00 del 25/08/2021 e sino alle ore 13,00 del 21/09/2021 sulla piattaforma www.sistema.puglia.it tramite apposito form.