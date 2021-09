Corso gratuito filiera logistica agroalimentare 4.0: si cercano diplomati o laureati

BRINDISI - Synergie Italia Agenzia per il lavoro Spa, filiale di Lecce, per importante partner attivo nella formazione sulle tematiche della logistica ricerca: diplomati/laureati per corso professionalizzante gratuito logistica filiera agroalimentare 4.0. Al termine del corso previsto stage (720 ore) presso aziende del territorio. Il corso si svolgerà in presenza presso la sede di Brindisi.

Posizione

La figura ricercata andrà ad approfondire le seguenti tematiche: pianificazione, coordinamento, organizzazione e gestione dei processi logistici, interni ed esterni all’azienda; ha una visione sistemica del ciclo logistico ed è in grado di gestire relazioni con gli altri attori del canale. Operazioni all'interno di imprese agroindustriali, commerciali o di servizi logistici legate al settore della produzione agroalimentare. Gestione le operazioni connesse con l’immagazzinamento, il trasporto e la spedizione dei prodotti agroalimentari.

Conoscenza le infrastrutture, le piattaforme logistiche, portuali e retroportuali, il funzionamento degli interporti e dei corridoi merci esistenti in grado di servire il settore di riferimento.

Inoltre, al termine del percorso di formazione la figura sarà in grado di gestire operativamente il transito delle merci agroalimentari attraverso le Zone Economiche Speciali e le Zone Franche Doganali. Dal punto di vista della gestione della qualità dei prodotti, sarà in grado di presidiare le operazioni connesse all’analisi delle merci nei laboratori di analisi esistenti in ambito portuale.

Requisiti

Per accedere al corso di formazione è necessario rispettare i seguenti requisiti: Diploma o laurea ad indirizzo tecnico Disponibilità a frequentare corso biennale (1800 ore compresive di stage). Clicca qui per la candidatura